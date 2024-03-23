Karabük'ü karıştıran iddia: Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişkiden hastalık bulaştı! Karabük'te Türk erkek ve kız öğrencilerin, Afrikalı erkeklerle girdiği cinsel ilişki sonrasında HIV (+) ve HPV (+) hastalıkları bulaştığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, vakalarada anlamlı bir değişiklik olmadığını açıkladı.

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Karabük Türkiye'nin gündeminde...

Şehri çalkalayan olay ise üniversite öğrencilerinin cinsel ilişkileri...

Karabük Üniversitesi, uluslararası anlaşmalar kapsamında en çok yabancı öğrenci kabul eden yüksek öğrenim kurumlarından biri. Şehre gelen yabancı öğrencilerin çoğunluğu ise Afrikalı siyahilerden oluşuyor.

Afrika'nın birçok ülkesinden Karabük Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin sayısı sık sık haberlere konu oluyor.

Bu kez ise konu ciddi...

Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişkiden hastalık bulaştı iddiası

Afrikalı öğrencilerle Türk öğrencilerin sosyal ilişkileri cinsel boyutlara ulaştı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre kız ve erkek Türk öğrenciler Afrikalı erkeklerle cinsel ilişkiye giriyor.

Bu ilişkilerden bazılarından sonra ise ortaya sağlık sorunları çıktı. Çok takipçili sosyal medya kullanıcılarına şehirde cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında atılan mesajlar bir anda tüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

Virüs bulaşan öğrencilerin masajları

Afrikalı erkeklerle ilişkiye girdiğini ve bu nedenle genital bölgesinde hastalık belirtileri ortaya çıktığını iddia eden bir kız öğrencinin mesajı tüm gündemi salladı.

Bunun üzerine erkeklerin de Afrikalı erkeklerle ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyayı sallayan bu iddialar bir anda binlerce paylaşıma neden oldu. Konu hakkında sosyal medya şakaları art arda gelirken Karabük'te HIV (+) ve HPV (+) tedirginliği başladı.

Konya el atan yetkililerden açıklama gecikmedi.

"Hastalık arttı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vaka artışlarında anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır"