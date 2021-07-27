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    Karaburun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    İzmir Karaburun'da, saat 13.02'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 13:24
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    Karaburun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 13.02'de; yerin 16.10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Deprem sonrasına ilişkin açıklama yapan AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verdi.

    Karaburun da 4.2 büyüklüğünde deprem #1

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