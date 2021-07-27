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- Karaburun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Karaburun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir Karaburun'da, saat 13.02'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- AA & Ensonhaber
- 27.07.2021 - 13:11
- Güncelleme : 27.07.2021 - 13:24
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 13.02'de; yerin 16.10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Deprem sonrasına ilişkin açıklama yapan AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verdi.