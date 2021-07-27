Karaburun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İzmir Karaburun'da, saat 13.02'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 13.02'de; yerin 16.10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrasına ilişkin açıklama yapan AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verdi.