Karaciğer nakli bekleyen öğretim üyesine 'Etik Kurulu' engeli

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Karagöz, karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle organ nakli olmayı beklerken Etik Kurulu'na takıldı.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Kerim Karagöz’e, 2017 yılında karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

O tarihten bu yana tedavi edilmeye çalışılan Karagöz’ün karaciğeri iflas etti. Bunun üzerine organ nakli için donör aranmaya başlandı.

2 YILLIK ARAYIŞIN ARDINDAN SONUNDA DONÖR BULUNDU

Yaklaşık 2 sene süren arayışın ardından kadavralardan sonuç çıkmaması üzerine canlı bir donör bulundu.

Gönüllü olarak karaciğerinin bir kısmını vermeye razı olan donör ile Dr. Kerim Karagöz, organ naklinin yapılması için Etik Kurulu değerlendirmesine alındı.

İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde toplanan Etik Kurulu, donör olan kişi ile yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

4'üncü dereceye kadar olan akrabalar dışındaki canlı donörden yapılacak nakiller için zorunlu olan Etik Kurulu onayı, Kerim Karagöz’ün organ nakli için çıkmadı.

DONÖR VE HASTA BİRBİRİNİ YETERİNCE TANIMIYOR

Toplantı sonrasında kesin bir kanıt göstermeyen Etik Kurulu, başvurunun ‘donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması’ üzerine reddedildiğini bildirdi.

Etik kurul kararının mahkemeye taşınarak iptal edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.