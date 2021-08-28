Karadağ'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 Dünya Kupası mesajı

Basın toplantısında Karadağ ile iyi ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 Dünya Kupası elemelerine değinerek, “İnşallah gruptan beraber çıkarız” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’e yaptığı ziyaretin ardından Karadağ’a geçti. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı resmi törenle karşıladı.

İlk resmi ziyaret olarak tarihe geçen ziyarette, törenin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki Lider, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında sık sık iki ülke arasındaki gelişen iş birliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında olumlu mesajlar verdi.

“250 MİLYON DOLARLIK HEDEF KOYDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, salgının ticaret ve yatırım rakamlarını olumsuz etkilemesine rağmen, iki ülke arasında ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu vurguladı.

“Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kaydetti.

“İLGİLİ KURUMLARIMIZ İLE KARADAĞ’A DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Erdoğan, Türkiye’nin Karadağ’a en çok destek veren 10 ülke arasında olduğunu belirterek, “TİKA Karadağ’da bugüne kadar toplam değere 20 milyon euroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’miz 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450’yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımız ile Karadağ’a desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

“KARADAĞ’IN NATO ÜYELİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK VERDİK”

Karadağ’ın farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadağ’ın barışçıl politikalarını, bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirme faaliyetlerini, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Karadağ’ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Avrupa Birliğine üye olmasına tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz.” sözlerini kullandı.

"İNŞALLAH GRUPTAN BERABER ÇIKARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı da 2022'de gerçekleştirilece Dünya Kupası elemelerine yönelik oldu.

Cukanoviç'in sporcu geçmişine atıf yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin futbolculuk dönemlerini de hatırlatarak,"Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül İstanbul'da 16 Kasım'da Karadağ'da yapılacak maçların dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah gruptan beraber çıkarız." ifadelerini kullandı.

Karadağ'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 Dünya Kupası mesajı VİDEO

