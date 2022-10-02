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    Karadeniz gazı çalışmalarına bir gemi daha katıldı

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını çıkarma çalışmalarında büyük yapıları inşa edecek Arctic gemisinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
    • 02.10.2022 - 21:57
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    Karadeniz gazı çalışmalarına bir gemi daha katıldı

    Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere.

    Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye mutlu sona çok yakın.

    Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.

    Karadeniz gazı çalışmaları tam hız devam ediyor

    Rezerv tespitinin ardından gazın çıkartılması ve 2023'te kullanıma başlaması için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu kapsamda bir adımın daha geride kaldığını duyurdu.

    Karadeniz gazı çalışmalarına bir gemi daha katıldı VİDEO

    Büyük yapıları inşa edecek gemi Türkiye'de

    DHA'nın haberine göre Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çalışmalarda büyük yapıları inşa edecek Arctic gemisinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

    Dönmez konuya ilişkin bir video ile şu ifadeleri paylaştı:

    "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de."

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