Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz gazının evlere ulaşmasını sağlayacak boruların suyla buluşması törenine katıldı. Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma gireceğini söyledi.

Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve ülkemizin enerji arzını karşılayacak olan Karadeniz'de, çıkarılan gazın karaya ulaşması için ilk adımlar atıldı.

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi.

Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı’na ulaşmıştı.

Startı Erdoğan verdi

Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfini sırtlayacak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, bugün Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törenle mavi sularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı, 2023'ten itibaren evlerde kullanılacak VİDEO





"Bugün "Bismillah" diyerek ilk boruları indiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Bugünlere birilerinin ihsanı ile değil mücadele ederek, ter dökerek geldik. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı, gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"2023'ün ilk çeyreğinde gaz kullanıma girecek"

"2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı günlük iletime aktarmış olacağız. Derin deniz tarafından da ilk kaynak önümüzdeki ay gerçekleşecek. Buradaki çalışma da kasım ayının ilk haftası bitecek. Sakarya Gaz Sahası da, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde çok büyük bir emek ve sabır vardır.

"Son gelişmeler Türkiye'nin haklılığını ortaya koymuştur"

Öte yandan sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler ise Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini artırmıştır.

Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik. Mersin Taşucu'nda teknik hazırlıkları yapılıyor."