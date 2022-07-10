Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının taşınması için derin denizde boru serim işlemine başlandığını duyurdu.

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin kullanıma girmesi için çalışmalar sürüyor.

Büyük heyecana neden olan projede en önemli aşamalardan birine geçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

Karadeniz gazı için deniz tabanına boru serimi başladı VİDEO

Derin denize boru serimi başladı

Bakan Fatih Dönmez, açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.