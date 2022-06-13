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    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar

    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar

    Yerli gazın kombilerle buluşmasında en kritik aşama olan boru döşeme işlemi bugün gerçekleştirilecek. Son hazıklıkları ise olay yerinden gazeteci Adem Metan, Ensonhaber'e anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:08
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    Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için çalışmalarını sürdürüyor...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sondaj gemileri, Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz ararken, son olarak Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih de bu amaçla, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedip büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

    Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçen bu sondaj için ise kritik gün geldi çattı.

    Borular bugün iniyor

    Karadeniz'de bulunan doğalgazı vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için ilk adım bugün atılıyor...

    540 milyar metreküplük doğal gazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek.

    Söz konusu işlemlerde en kritik safha olan derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemi Castorone isimli gemi tarafından yapılacak.

    Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

    İlk gaz 2023'te evlerde

    Borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek. İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

    İşte o çalışmalar;

    Filyos Limanı'nda hazırlıklar son sürat devam ederken son çalışmaları ise gazeteci Adem Metan, tarihi günün gerçekleşeceği limandan Ensonhaber'e son durumu paylaştı.

    Karadeniz gazı için son hazırlıklar VİDEO



    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar #1

    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar #2

    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar #3

    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar #4

    Karadeniz gazı için bağlantı hattında son hazırlıklar #5


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