Karadeniz gazı için tarihi gün: Dünya medyasının dikkati Türkiye'de Karadeniz gazının ilk fazda üretilen bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bu akşam 20.23'te karaya ulaştırılacak. Bu tarihi anlardan önce Türkiye dünya medyasında geniş yer buldu.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir gün daha yaşıyor.

Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımalar bugün meyvesini veriyor.

Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin karaya taşınması başlıyor.

İlk faz üretim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bu akşam 20.23'te karaya ulaştırılacak.

Bu tarihi anlara saatler kala dünya basınının dikkati Türkiye üzerinde.

ABD'den, Avrupa'ya körfez ülkelerinden Asya'ya birçok ülkenin önemli basın organları hem bu haberi servis ediyor hem de Türkiye'nin bu adımından sonra nelerin değişeceğine dair analizleri yayınlıyor.

"Erdoğan'ın başarılarına önemli bir örnek"

Almanya'da yayınlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt, atılacak adımın tarihi nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin tarihinde ilk kez kendi kıta sahanlığından çıkan gazı hanelere ileteceğini belirttiği haberinde, projenin AK Parti ve Erdoğan'ın başarılarının önemli bir örneği olduğuna vurgu yaptı.

"Türkiye'deki doğal gaz tüketiminin tamamına tekabül ediyor"

Keşfedilen 710 milyar metreküpten fazla doğal gazın ülkenin 15 yıllık ihtiyacını karşılamaya fazlasıyla yeteceğine dikkat çekilen analizde, hükümetin doğalgazın bir kısmını Avrupa'ya ihraç edebileceği belirtildi.

Yazıda, "İlk etapta günde 10-15 milyon metreküp üretim yapıpacak. Bu, ülkedeki tüm konut binalarını ısıtmak için yeterli. Devlete ait petrol şirket ikinci aşamada pompalanan miktarın 40 milyon metreküpe çıkmasının planlandığını söylüyor. Bu miktar neredeyse Türkiye'deki doğal gaz tüketiminin tamamına tekabül ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa'ya can suyu olabilir"

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın vanaları kapatması hatırlatılan yazıda, Türk gazının bu alanda çıkış noktası olabileceğine dikkat çekilirken, "Türkiye projesi ile Avrupa'nın doğalgaz endişesini gideremez ama en azından bir nebze hafifletebilir. Özellikle Balkanlar'da Rusya'ya bağımlı olan ve Almanya gibi ağır toplardan daha az tüketen küçük ülkeler gelecekte Rusya yerine Türkiye'den gaz alabilirler." denildi.

"Doğalgazda söz sahibi Türkiye"

Friedrich Naumann Vakfı tarafından yapılan analizde Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve kaynaklarını çeşitlendirme yönünde ilerlediği belirtilirken, "Doğal gaz sahasının işletilmesi, yeni sözleşmeler imzalandığında Ankara'nın uluslararası doğal gaz piyasasındaki müzakere konumunu güçlendirecektir." ifadelerine yer verildi.

"Seçim öncesi enerji hediyesi"

ABD medyasında Türk gazına Bloomberg dikkat çekti.

Sakarya sahasının Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken Bloomberg "Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor" başlığını kullandı.

Gazete, bulunan gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.

"Ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir"

Enerji sektörünün önemli bölgesi, Körfez ülkelerinde de 'Karadeniz gazı' haberleri yer aldı.

Arap medyası Sakarya projesinin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğine vurgu yaptı.

ArabNews'de yer alan haberde, "Sakarya doğal gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz medyası: Önemli bir güç

Rusya'nın enerji kıskacındaki Avrupa'da da Türk gazı gündem oldu.

İngiliz Financial Times gazetesi Sakarya sahasını 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımlarken, Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt ve doğalgaz ithalatına 80 milyar dolar ödediğini ve Sakarya projesinin ülkenin enerji sektörü için önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin projen için 1,8 milyar dolar harcadığını ve önümüzdeki yıllarda üretimi artırmayı planladığı bilgisini veren Financial Times, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 40 milyon metreküp doğalgazın evlere ve işyerlerine servis edilebileceğini yazdı.

Yunan basınında geniş yer buldu

Türkiye ile Akdeniz'de enerji sahaları konusunda ters düşen ve provokasyonlara imza atan komşu Yunanistan'da da Türk gazı geniş yer buldu.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin büyük projelerine dikkat çekti.

Beşinci nesil savaş uçağı, TCG Anadolu ve Togg'dan sonra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarıldığını yazdı.