Karadeniz gazı karaya çıkartıldı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündem oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun karaya çıkartılan Karadeniz gazıyla ilgili 3 yıl önceki sözleri yeniden gündemde.

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Türkiye, enerjide bağımsızlık yolunda attığı adımların meyvesini aldı.

Sondaj gemilerimiz yaptığı çalışmalar sonucu Karadeniz'de doğalgaz rezervi buldu.

Türkiye'nin kurduğu dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervi karaya taşındı.

Bir rüya gerçek oldu: Karadeniz gazı devreye alındı

Son olarak dün karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Karaya çıkarılan gazın ardından enerjide bağımsızlık hamlesini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri akıllar geldi.

Kılıçdaroğlu'nun o sözleri akıllara geldi: Neredeyse bayram edecek

Kılıçdaroğlu 3 yıl önce katıldığı bir canlı yayında kendisine Karadeniz gazıyla ilgili sorulan bir soruya dalga geçip gülerek cevap vermişti.

Kılıçdaroğlu, "Karadeniz’de bir yer bulduk buradan doğalgaz ya da petrol çıkacak diye. Neredeyse bayram edecek." demişti.

Karadeniz gazının karaya çıkartılıp devreye alınması sonrası hatırlanan o sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.