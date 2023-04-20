Karadeniz gazına inanmayanların sosyal medya paylaşımları Karadeniz'de çıkarılmaya başlanan doğalgazın gerçek dışı olduğunu savunan muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar, sosyal medyadaki eski paylaşımlarıyla hatırlandı.

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Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması nihayet gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğalgaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi.

Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervi karaya taşındı.

Muhalif kesimde hayal kırıklığı hakim

35 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan rezervin karayla bululşması bugün gerçekleşirken, muhalif kesimin hayal kırıklığı ve sessizliği de dikkat çekti.

Halbuki gazın karaya çıkarılmasıyla ilgili her duyuruyu hafife alan, küçümseyen sosyal medya paylaşımları unutulmadı.

İşte onlardan bazıları:



CHP'li Hüsnü Bozkurt: Sayısız aynı müjde gibi unutulmaz umarız. Emeği geçenlere teşekkürler. 800 deniyordu, hatta tombik yarısı da olsa idare eder diyordu, 320 milyar m3 imiş. Olsun! 2023'te kullanılabilecekmiş. Seçimden önce değil.

İYİ Partili Metin Ergun: Tek kuyu, 320 milyar metreküp. Beklentiler Akdeniz’e havale edildi. Tek kuyu ile rezerv açıklanamaz. 320 milyar metreküp de çok ekonomik değil. Dağ fare doğurdu.

İYİ Partili Ümit Dikbayır: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda, sık sık, lazım oldukça, seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin en çok keşfedilen doğalgaz yatağı bu.. 8. Müjde bu.. Tek fark, adı Tuna1’di, Sakarya olmuş.. Yeter artık!

Hayko Bağdat: 320 milyar metreküp bölü 83 milyon eşittir 3.855 metreküp. Bana düşen payı nakit alabilir miyim?

Orhan Aydın: 2023’te kullanıma hazır 320 milyar metreküp doğalgaz.. Güzel.. Haydi şimdi erken seçim.

Fatih Yaşlı: İktidarın kendi reklam çalışmasından ibaret işlerine, “yerli otomobil”dir, “doğalgaz keşfi”dir vs. Herkesten önce CHP’nin sağcı belediye başkanları seviniyor, anında koroya dahil olup milli birlik beraberlik edebiyatı yapıyor.

Salih KUK: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi sıkışınca sürekli GAZ çıkarıyor!

İYİ Partili Aytun Çıray: Acele tebrikçilere.. Borsa 2500 puan düştü. Enerji hisseleri taban yapıyor. Yani müjde alındı, satılıyor. Amaç hasıl oldu. Geçmiş müjdelerden farkı, dekor daha güzel olması. Üretim seçim tarihine endeksli. 800 rakamı 320’ye çekildi. Bu akşam fakir sofrasına yeni bir şey yok.

Erk Acarer: Elinde Kuran sallayarak, seçim propagandası yapan, bir tesisi 3 kez açan adam, Ayasofya açılışından bir ay sonra bulunmuş doğalgazı, bir daha bulduk diye ortaya çıktı. Sen de bunu yedin? Alayınızla aynı gemide değiliz!

Şirin Payzın: Ve Kanal İstanbul bu yüzden gerekli denilecek.

İYİ Partili Yasin Öztürk: RTE GAZ’ımızı aldı! Artık uçabiliriz, kim tutar bizi.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu: Dolar 320 milyar metreküp doğalgaza inanmadı mı; yarım saatte 10 kuruş arttı..

Kadri Gürsel: Piyasalar 320 milyar metreküp doğalgazı, eksen değiştirmek ve yeni bir dönem başlatmak için yetersiz bulmuş olabilir.

Murat Muratoğlu: 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk.. Kaç metrede, özellikleri ne? Bilmem, doğalgaz işte! Evet, şimdi gelelim asıl meseleye; Bu rezervi çıkartmamız için acil para gerek.. Geleceğimiz için doğalgaz yüzde 25 zam yapıyoruz. Sevinç göz yaşları mı onlar? Sevindiniz değil mi köftehorlar!

Özgür Demirtaş: Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir bidon petrol, bir tane Damak çikolata bile etmiyor.

Nevin Mengü: Bulunan gazdan fazla verilen “gaz”, yarardan çok zarar getiriyor.

Sedef Kabaş: 320 milyar metreküp doğalgaz,.. Vermiş gazı!

Fikri Sağlar: Seçime kadar yetecek doğal “gaz” bulundu!