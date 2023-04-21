Karadeniz gazını küçümseyen muhalefet dalga konusu oldu Türkiye'nin en büyük keşfi olan Karadeniz gazının yalan olduğunu iddia edenler dünkü açılış ardından sessizliğe büründü.

ensonhaber.com

Türkiye enerji bağımsızlığı konusunda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladı.

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, artık konutlara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl ücretsiz kullanım müjdesi verdiği açılış sonrası muhalefetin bazı isimleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

Mansur rahatsız oldu

Özellikle açılışa saatler kala Ankara'da, Meral Akşener ile miting yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri gündem oldu.

Yavaş'ın miting sırasında söylediği, "Hükümet doğalgaz verecekti verdi mi? Kış bitti hala gelecek." sözleri en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Babacan'ın merakı giderildi

Rezil olanlar listesinde ikinci sırada ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı.

Altılı masanın ortaklarından Babacan'ın "Hani bizim Karadeniz'deki gaza ne oldu ben onu çok merak ediyorum." açıklaması sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Ayşenur Arslan yine hüsrana uğradı

Bir diğer isim de bugüne kadar ülkenin hayrına olan her şeyi eleştiren Halk TV sunucu Ayşenur Arslan oldu.

Arslan'ın programına konuk olarak katılan Mustafa Sönmez, "Karadeniz gazı beni çok güldürüyor" sözlerine "Fıkra gibi ne zaman çıkmış da evlere verilecekmiş." dediği görüntü ile etiket yağmuruna tutuldu.

"Doğalgaz bedava diyorlardı"

Son olarak da CHP listesinden milletvekili adayı gösterilen Cemal Enginyurt'un, katıldığı bir televizyon kanalında "Açın camları, açın pencereleri, doğalgaz bedava diyorlardı ne oldu?" sözleri sosyal medyada tiye alındı.