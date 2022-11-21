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    Karadeniz hamsisi tezgahta

    Rize'de palamut bolluğunun ardından sezonun ilk hamsisi de 25 liraya tezgahlarda yerini aldı.
    • 21.11.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 21:00
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    Karadeniz hamsisi tezgahta

    Av sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerde palamut bolluğu yaşandı.

    Artık sıra hamside...

    Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz’de balıkçıların ağlarına hamsiler de takılmaya başladı.

    Rize'de de palamut, istavrit ve çinekopun ardından hamsi tezgahlardaki yerini aldı.

    Hamsi 25 TL'ye tezgahlarında yerini aldı VİDEO

    Hamsi 25 liradan tezgahta

    Hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu belirten balıkçı Murat Kurt, "Palamut bitmek üzere, hamsimiz başlıyor. Karadeniz hamsisi biraz bu yıl ne iri ne de ince bir yapıdalar. Bu sene tombul hamsi oluyor. Fiyatlar tabii uygun. Mandalina fiyatı, 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

    "Uygun fiyata satılıyor"

    Bu yıl hamsi fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Faik Yılmaz da, "Bu sene hamsi fiyatları güzel. Uygun fiyata satılıyor. Hamsi de denizden taze çıktı. İyi yiyen biri için 1 kilo hamsi ancak iki kişiye yeter" şeklinde konuştu.

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