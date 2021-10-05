Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz'de devam sağanağın bugünden itibaren Rize, Artvin, Trabzon, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

Bugünden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

METEOROLOJİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Sağanağın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.