Karadeniz'de balıkçılar, yeni av sezonu için gün sayıyor Trabzon, Giresun ve Ordu'da tekne ve av ekipmanlarının bakımlarında sona yaklaşan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açılacakları günü bekliyor.

AA

Denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi Giresun'daki balıkçı barınaklarında hareketli günler yaşanıyor.

Kıyıda teknelerinin boya ve onarım işlemlerini tamamlayan balıkçıların birçoğu ekmek teknelerini suya indirdi.

İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasağın sona ereceği günü heyecanla bekliyor.

Giresun

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçı teknelerinin çoğunun bakımlarının tamamlanarak denize indirildiğini söyledi.

Av ekipmanlarındaki işlemlerin de tamamlanmasıyla 1 Eylül'ü bekleyeceklerini ifade eden Arslan, iyi bir sezon geçirmeyi diledi.

Arslan, geçmişte mayıs ve ağustos arasında kıyı balıkçılarının çapariyle avlandığını belirterek, "İstavrit ile başlıyorduk. Haziran ve temmuz aylarında palamut çıkıyordu. Ancak bu yıl sezonun başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen bölgemizde palamut kendini net göstermedi." dedi.

Deniz suyu sıcaklığının bu yıl yüksek olduğuna işaret eden Arslan, "Balığın yumurta bıraktığı dönemlerde su ile uyum sağlaması gerekiyor, söyleyebileceğimiz en büyük etken bu." ifadesini kullandı.

Ordu

Ordulu balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, av sezonunun yaklaşmasıyla hızlandı.

Yaklaşık 30 derece sıcaklıkta imece usulü ile yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçılar, yeniden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, balıkçıların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını belirterek, onarılan tekne ve ağlara son rötuşların yapıldığını söyledi.

Yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını dile getiren Karadeniz, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" diyerek mavi sulara açılacaklarını ifade etti.

Karadeniz, nisan ve mayısta deniz suyunun soğuk olması nedeniyle palamutların yeterince yavrulama yapamadığını tahmin ettiklerini aktararak, bu nedenle palamut avını oldukça az beklediklerini kaydetti.

Trabzon

Denizlerdeki av yasağıyla bakım ve onarım için kentteki tersanelere çekilen balıkçı gemilerinin 1 Eylül'de başlayacak yeni sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma yürütülüyor.

Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisindeki tersaneler hem Trabzon hem de çevre illerden gelen balıkçılar dolayısıyla yoğun günler geçiriyor.

İlçedeki bir tersanenin Yönetim Kurulu Başkanı Rıfkı Başaran, ailecek 1937'den beri gemicilikle ilgilendiklerini belirterek, oğulları ve torunlarıyla çalıştığını söyledi.

Av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından mayıs ayından itibaren balıkçıların teknelerini, gemilerini tamirat ve tadilat için tersaneye getirdiğini anlatan Başaran, ay sonuna kadar gemilerdeki bakım ve onarım işlerinin tamamlanması için çalışacaklarını belirtti.

Başaran, balıkçıların Trabzon ve ilçeleri başta olmak üzere Rize, Ordu ve Sinop'tan teknelerini tadilat için tersanelerine getirdiğini ifade ederek, "Av yasağı başladığından beri 15 teknenin tamiratını yaptık. Sıcak hava şartlarından dolayı çok zor ve yoğun bir dönem geçirdik. Hala 7 teknenin boya ve makine değişimi başta olmak üzere tadilatlarını yapıyoruz. Gelecek haftaya kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.