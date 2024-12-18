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AA & Ensonhaber

Karadeniz’in Kerç Boğazı’nda etkili olan şiddetli fırtına, iki tanker gemisinin kazaya uğramasına ve çevreyi tehdit eden büyük bir petrol sızıntısına yol açtı. Bu durum, Rusya’nın Temryukskiy ve Anapa kıyılarındaki doğal yaşam üzerinde ciddi bir tehdit oluşturdu.

GÖNÜLLÜLER KUŞLARI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, petrol tabakasıyla kaplanan deniz yüzeyi ve kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının gönüllüler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlar büyük yankı uyandırdı.

Yetkililer, kurtarma operasyonlarına yaklaşık 4 bin gönüllünün katıldığını ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın da çalışmalara destek verdiğini açıkladı.

2 PETROL TANKERİ, KARADENİZ AÇIKLARINDA BATMIŞTI

Hafta sonu meydana gelen fırtınanın, Rusya’ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tankerlerinde ağır hasara neden olduğu ve gemilerden çevreye petrol sızdığı tespit edilmişti. Kazanın ardından, sızıntıyı temizlemek ve ekosistemi korumak için kapsamlı bir müdahale başlatıldı.