Bartın açıklarında alabora olan kuru yük gemisinin batma anı, başka bir gemideki mürettebat tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bartın'da öğle saatlerinde İnkumu açıklarında, Rus bandıralı kuru yük gemisi kötü hava şartları nedeniyle battı.

Filikalara binerek gemiden ayrılan 12 kişilik mürettebattan 6 kişi kurtarılırken, 6 kişi de hayatını kaybetti.

GEMİNİN BATMA ANI

Geminin batma anı ise çevredeki diğer gemilerdeki personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, su alan geminin ortadan ikiye ayrıldığı ve sulara gömüldüğü anlar yer aldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik botunun dalgalarla mücadelesi de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karadeniz'de batan geminin görüntüleri VİDEO

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Palau bandıralı kuru yük gemisinin İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batması sonucu gemide bulunan 12 mürettebattan 6'sının kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Ölen 3 kişiden birinin cesetlerine ulaşıldığı, 2'sinin cesetlerinin hava şartlarının elverişsiz olmasından dolayı alınamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve TCG Fatih Fırkateyni ekiplerince aralıksız karadan ve denizden devam etmektedir. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına ait helikopter ile TCG Fatih Fırkateyni'ndeki helikopterler kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına şimdilik katılamamaktadır. Hava koşullarının düzelmesine müteakip havadan da arama kurtarma çalışmalarına devam edilecektir."