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    Karadeniz'de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı

    Karadeniz'deki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
    • AA
    • 17.01.2021 - 17:33
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    Karadeniz'de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı

    Karadeniz'de saatteki hızı 30 kilometreye çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ile balıkçıları zor durumda bıraktı.

    DOĞAL LİMANA DEMİR ATTILAR

    Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı.

    Yaklaşık 30'a yakın yük gemisi limanda hava şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi.

    Öte yandan fırtınadan kaçan balıkçı tekneleri de aynı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. ​​​​​​

    Karadeniz de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı #1

    Karadeniz de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı #2

    Karadeniz de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı #3

     

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