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- Karadeniz'de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı
Karadeniz'de gemiler fırtınadan kaçıp Sinop doğal limanına sığındı
Karadeniz'deki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
- AA
- 17.01.2021 - 17:33
Karadeniz'de saatteki hızı 30 kilometreye çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ile balıkçıları zor durumda bıraktı.
DOĞAL LİMANA DEMİR ATTILAR
Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı.
Yaklaşık 30'a yakın yük gemisi limanda hava şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi.
Öte yandan fırtınadan kaçan balıkçı tekneleri de aynı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.