Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsiler Karadeniz'den göç etti. Tezgahlarda seyrekleşen hamsinin fiyatı ise 10 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, suyun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi.

Sezon başında hamsi bolluğu yaşayan balıkçı tezgahları bu sefer boş kalmaya başladı.

HAMSİNİN KİLOSU 40 TL

Hamsilerin seyrekleşmesi nedeniyle ise kilo fiyatında da artış gerçekleşti.

Tezgahlarda kilo fiyatı 10 TL'den 40'TL'ye çıkarken, çoğu tezgahta hamsi kalmadı.

Karadeniz'de hamsinin kilosu 10 TL'den 40 TL'ye çıktı VİDEO



DİĞER BALIKLARIN FİYATI

Tezgahlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, alabalık 50 TL, çinekop 60 TL, mezgit ise 40 ile 65 TL arasında fiyata satılıyor.

"DENİZ BİR TÜRLÜ SOĞUMADI"

Deniz suyunun soğumadığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, “Hamsi yavaş yavaş azalmaya başladı. Havalar mevsime göre biraz sıcak. Deniz de bir türlü soğumadı. Balık soğuğa kaçmaya başladı. Hamsi yavaş yavaş bizi terk ediyor. Hal böyle olunca da fiyatı yükseldi. Eskiden 10 TL'ye satıyorduk şimdi hamsi fiyatı tezgahlarda 40 TL'ye kadar çıkıyor. Hamsi bol avlandı. Vatandaş da bol yedi hamsiyi ama şu an hamsinin olmadığı bir dönemdeyiz. Balık haline zaten 150 kasa hamsi geliyor. O yüzden bu fiyatlar normal.” şeklinde konuştu.

"HAMSİNİN SON DÖNEMLERİ"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise “Bu sezon hamsi avı erken başladı ama güzel hamsiler geldi tezgahlara. Bol miktarda avlandı hamsi. 10 liraya kadar fiyatı düşmüştü ama şu an hava şartlarından dolayı hamside bir kaybolma söz konusu. Fiyatlar yine vatandaşın cebine göre değişiyor. Güzel ve taze hamsi 40 liraya satılıyor. Şoklanmış hamsiler var, onlar da 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Son dönemleri artık hamsinin.” dedi.

"FİYATI ARTTI AMA YEMEDEN DE OLMUYOR"

Tezgaha balık almaya gelen İbrahim Azaklı da “Hamsi bu dönemlerde herkesin sofrasında olması gereken bir besin kaynağı. Fiyat arttı ama hamsi yemeden de olmuyor.” ifadelerini kullandı.

"BİR KİLODAN FAZLA ALAMIYORUZ"

Emine Ergün ise “Hamsi çok güzel. Fiyatı biraz arttı ama bir kilodan fazlasını alamıyoruz. Şimdi hamsinin yanına salata çorba falan yapacağım ki ancak yetsin ama hamsi lezzetli.” diye belirtti.

















