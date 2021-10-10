Karadeniz'de havalar soğudu, hamsiler tezgahları doldurdu

Balıkçılar av sezonuna istavrit ve palamut ile başlarken, Karadeniz'in incisi tezgahlardaki yerini almaya başladı. Havaların soğuması ile bollaşan hamsinin fiyatı 30 liradan 15 liraya kadar düştü.

1 Eylül'de başlayan başlık avı sezonu devam ederken, istavrit ve palamut ile açılış yapıldı.

Ancak balıkçıların ve vatandaşın gözü Karadeniz'in incisi hamside olurken, hamsi avı başladı.

Havaların ve denizin soğuması ile birlikte kendisini gösteren hamsi, ağlara takıldı.

HAMSİNİN FİYATI 15 LİRAYA İNDİ

Daha önceden kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarı yarıya düştü.

Trabzon'da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor.

Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, hamsinin tezgahlarda bol olduğunu söyleyerek "Tezgahlarda şu an hamsi bolluğu var. Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar indi.

İstavrit de var ama hamsiden dolayı pek rağbet görmüyor. Bizim öngörümüz, hamsi bolluğu devam edecek. Vatandaş hamsi bolluğu ile fiyatından memnun." dedi.

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