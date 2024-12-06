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İHA

Batı ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, kış aylarında ısınma amacıyla sıkça tercih edilen fındık kabuğunun fiyatı, bu yıl enflasyondan nasibini aldı.

Karadeniz’in geleneksel yakacak alternatiflerinden biri olan fındık kabuğunun çuvalı, 200 TL’ye yükseldi.

Bu durum, fındık üreticileri ve vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.

SURİYE'YE DE FINDIK KABUĞU İHRACATI YAPILIYOR

Fındık kabuğunun yurt içinde kullanıldığı gibi yurt dışına da ihraç edildiğini belirten Demirci şunları söyledi:

Fındık kabuğunu özellikle doğalgaz kullanmayan Suriye şehirlerine ihraç ediyoruz. 50 kiloluk çuvallar fabrika çıkışında 150 TL'ye satılırken, piyasada 200 TL'ye alıcı buluyor. Aradaki fiyat farkı ise nakliye ve hamaliye gibi işletme giderleridir. Fabrika çıkışından sonra 50 kiloya göre 50 liralık fiyat farkı normaldir diye düşünüyorum.

FINDIK KABUĞU FIRINCILAR TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR

Fırıncı İlhan Çiçek ise, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti.

Çiçek, "1 ton odun 4 bin TL'den fazla iken, 1 ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum" diye konuştu.