Karadeniz'de Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

Bartın Valisi Sinan Güner, İnkumu açıklarında Rus bandıralı yük gemisinin battığını duyurdu.

Bartın'ın İnkumu açıklarında, Rus bandıralı kuru yük gemisi battı.

Gemi personelinin durumu hakkında ise bilgi edinilemedi.

Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı öğrenildi.

VALİ GÜNER: 15 KİŞİ FİLİKALARDA

Olaya ilişkin açıklama yapan Bartın Valisi Sinan Güner, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirtti.

Bölgede Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması için hazırlıklarını yapıyor.

"HAVA ŞARTLARI EKİPLERİ ZORLUYOR"

Can kaybı ile ilgili son durumu da aktaran Vali Güner, "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor." ifadelerini kullandı.