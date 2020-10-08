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    Karadeniz'de S-400 atış eğitimi için NAVTEX ilan edildi

    Karadeniz'de S-400 atış eğitimi için NAVTEX ilan edildi

    Türkiye 13-16 Ekim tarihleri arasında S-400 atış eğitimi için NAVTEX ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 22:42
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    Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini denemek için harekete geçti.

    S-400 hava savunma sistemlerinin atış eğitimi için Karadeniz'de NAVTEX ilan edildi.

    NAVTEX süresi 13-16 Ekim olarak belirlendi.

    Karadeniz de S-400 atış eğitimi için NAVTEX ilan edildi #1

    SİNOP'A GÖNDERİLİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop’ta yapılacak.

    Test için S-400’ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun’dan geçerken görüntülendi.

    10 ADET HEDEF UÇAK

    Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi.

    S-400’ler, Sinop’a test atışları için gönderildi VİDEO

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