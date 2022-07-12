Karadeniz'de tahıl koridoru görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak

Reuters'ın haberine göre, Karadeniz'de oluşturulacak tahıl koridoru için yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan tahıl krizinin çözümüne yönelik Türkiye'nin çalışmaları sonuç veriyor.

Büyük bir diplomasi çalışması sonucunda ilk adım 22 Haziran'da atıldı.

Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova'da bir araya gelerek konuya ilişkin bir yol haritası üzerinde çalıştı.

Dün akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiği kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştiridi.

İlk görüşme yarın İstanbul'da

Görüşmelerde verilen, tahıl koridoru konusunda iyimser mesajlardan sonra beklenen 4'lü zirve tarihi belli oldu.

Reuters'ın Rus Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre; taraflar yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde, BM ve Ukrayna temsilcileri de olacak.

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