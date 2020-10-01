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    Karadeniz'de teröre geçit yok

    Karadeniz'de teröre geçit yok

    Jandarma komando timleri, PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne olası geçişini önlemek için kırsal alanda denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 09:43
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    Rize Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli timler, bölgede kırsal alanın yanı sıra yaylalardaki geçiş güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerde düzenlediği operasyonlarla, teröristlerin bölgeye geçişlerini engelliyor.

    Karadeniz’in zorlu coğrafyasında görüntülenen timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silahların ve mühimmatın yanı sıra özel askeri malzemeleri kullanıyor.

    Karadeniz komando

    "ALLAH ONLARA GÜÇ, KUVVET VERSİN"

    Doğu Karadeniz'de terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlara halk da büyük destek veriyor.

    Operasyonların devam ettiği bölgede yaşayan yaylacılardan Yalçın Şahin, “Bölgemizde terör anlamında bugüne kadar sıkıntılı bir durum olmadı. Ancak jandarma ekiplerinin yaptığı bu operasyonlarla kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Allah onlara güç, kuvvet versin; onlar sayesinde güvendeyiz.” dedi.

    Karadeniz komando

    Karadeniz komando

    Karadeniz komando

    Karadeniz komando

    Karadeniz komando

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