Karadeniz'de yeni keşif! Fatih Sondaj Gemisi yeni bir kuyu kazıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de yeni bir keşif kuyusu kazmaya başladığını açıkladı.

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için kendi kaynaklarına yöneldi..

Doğalgazda denizlerde yapılan aramalar için kendi konusunda donanımlı özel gemilerden oluşan bir filo oluşturuldu..

Toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.

"Keşiflerin Fatih" olarak tanımlanan gemi, Karadeniz'de sondaja devam ediyor.

Yeni keşif kuyusu bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni bir keşfin müjdesini verdi.

Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey batısında bulunuyor.

Türkiye'nin enerji filosu

Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.

Ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de filoya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı. Gemi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine Sakarya açıklarında devam ediyor.

Fatih gemisinden sonra 2018'de envantere katılan Yavuz sondaj gemisi de Sakarya açıklarında çalışmalarını yürütüyor.

Ülkenin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. Halihazırda, Zonguldak açıklarında Türkali-9 kuyusu yakınlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Abdülhamid Han ise Akdeniz'de Antalya açıklarında çalışıyor.

Deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon'da, Oruç Reis sismik gemisi de Zonguldak'ta göreve hazır şekilde bekliyor.

Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan söz konusu filonun, önümüzdeki yıllarda yeni gemilerle büyütülmesi hedefleniyor.