Karadeniz'de yeni lokasyon! Fatih Sondaj Gemisi Filyos-1 kuyusunda faaliyete başladı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda göreve başladığını bildirdi.

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Türkiye, dünyanın arz sorunları yaşadığı ve fiyatların artması nedeni ile enflasyonu tetikleyen enerjideki arayışlarına hız verdi.

Bu süreçte doğalgaz çalışmaları başarıyla ilerliyor.

Dünya enerji kriziyle uğraşırken ülkemizin dışa bağımlılığını sonlandıracak keşiflerde sona gelindi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 4 sondaj gemisinin Akdeniz ve Karadeniz'de göreve başladığını bildirdi.

Fatih'in yeni lokasyonunda sondaja başlandı

TPAO bir yeni sondajı daha duyurdu.

Sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda TPAO'nun keşif hedefleri kapsamında sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Fatih, Filyos-1'de! Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.

Özellikleri

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.

4 sondaj gemisi görevlerini sürdürüyor

Türkiye, denizlerdeki petrol ve gaz arama faaliyetlerini Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri, sismik arama çalışmalarını da Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle yürütüyor.