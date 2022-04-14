Karadeniz'deki mayınların deniz ticaretine etkisi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası mayınlarla boğuşan Karadeniz'de, deniz ticaretinin işleyişini Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can ile konuştuk.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş nedeniyle Karadeniz'de yaşanan belirsizlik sonrası deniz mayınları, sürüklenerek Türk kara sularına girmeye başladı.

Büyük tehlike arz eden serseri mayınların tespiti için Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki güvenlik güçleri Karadeniz'de çalışmalarını devam ederken, bu sulardaki deniz ticareti de olumsuz etkileniyor.

Son olarak Ensonhaber.com olarak Karadeniz'deki mayın belası sonrası deniz ticaretindeki son durumu Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can'dan öğrendik.

Karadeniz'deki gemileri sigorta şirketlerinin koruma kapsamından çıkardığını belirten Can,bu durumun namlu fiyatlarını yükselttiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Ticaretin etkilenmemesine imkan yok

Bu mayınların deniz ticaretini etkilememesine imkan yok. Niye dersiniz; bizim gemilerimiz mayını uzaktan bulamazlar, imha edemezler. Gece çok etkin gözükmez mayınlar. Dolayısıyla çok riskli olduğu için sıkıntılı. Sigorta firmaları mayına karşı bir ilan yayınladılar. Rus suları ile Ukrayna sularının sigorta dışında bıraktılar. Bu da namlu fiyatlarını yükseltip ticareti etkileyecek. Unutmayalım ki Türkiye 4 milyon ton kömür 44 milyon ton buğday aldı.





Her şeyin fiyatı artacak

Bu sadece Türkiye için değil dünya için kötü. Ne olacağı da belli değil. Mesela çelikte 6 ay evvel fiyatlar 300 dolar olurken neredeyse 2 katına çıktı. Denizciliği bırakın ticaretin durma noktasına gelmesine neden oldu. Bu demek oluyor ki her şeyin fiyatı artacak.

Ukrayna gemileri kalkan olarak kullanıyor

Ukrayna limanlarında Ukraynalılar giriş çıkışları mayın döşeyerek durdurdular. Yani içerideki gemileri dışarıya bırakmıyorlar. Oralarda 10'a yakın Türk gemileri var. Ukrayna oradaki gemileri savaşta kalkan olarak kullanıyor. Rusya bir koridor açmasına rağmen Ukrayna o gemilerin çıkmalarına izin vermedi.

Rusya'nın kontrolü altında olan yerlerde sıkıntı yok

Varyans Limanı tamamen Rusların kontrolüne geçti 20 gün evvel. Liman başkanlığına kendi atamalarını yaptılar ve ertesi gün güvenlik koridoru oluşturup Varyans Limanı'ndaki Ukrayna gemilerini çıkardılar orada da 2 Türk gemisi vardı. Rus limanlarındaki tüm Rus gemileri çıktılar hatta yük alıp çıkıyorlar şimdi. Ama Ukrayna limanları hala kapalı."



