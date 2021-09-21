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- Karadeniz'deki sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı
Karadeniz'deki sel bölgesinde 90 bin tomruk toplandı
- DHA
- 21.09.2021 - 15:07
- Güncelleme : 21.09.2021 - 15:43
Kastamonu ve Sinop'ta 12 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte sürüklendi.
Çoğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel sularına kapılan tomrukların 8 bini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ekiplerince 'kafes ağ' yöntemi ile denizden alınarak, orman işletme müdürlüklerine teslim edildi.
Selde ıslanan ve denize sürüklenen; ancak özelliğini kaybetmeyen tomruklar kalas ebatlarında biçilip, fırınlanarak nemden arındırılmaya başlandı.
TOMRUKLAR SAHİPLERİNE VERİLECEK
Orman işletme müdürlüklerine ait olan tomruklar, üzerlerindeki damga ya da 1 ile 5 metre arasında değişen boyutlarından ayırt edilerek tespit ediliyor.
Kayıp mal beyanında bulunanlar ise kendilerine ait olan tomrukları toplama merkezlerinde çap, boyut ve damgasından tespit ederek, atölyelerine götürecek.