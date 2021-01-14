Euro
9.021
0.23%
Dolar
7.4068
0.05%
Altın
439.12
-0.09%
Borsa
1.559
0%
Bitcoin
281.090
10.29%
EXEN Coin
11.57
1.22%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya yapıldı

    Trabzon'da geçen yıl 3 ülkeye 334 ton hamsi ihraç edilerek, 499 bin 662 dolar gelir elde edildi. En fazla hamsi satılan ülke ise Almanya oldu.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya yapıldı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan geçen yıl 334 ton hamsi ihracatı yapıldığını açıkladı.

    Bu dönemdeki ihracattan 499 bin 662 dolar gelir elde edildiğini kaydeden Gürdoğan, kentten Almanya, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hamsi satıldığını söyledi.

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #1

    "İHRACATTA LİDER ALMANYA"

    Trabzon’dan hamsi ihracatında Almanya'nın lider olduğunu belirten Gürdoğan, "Kentten Almanya'ya geçen yıl 386 bin 740 dolarlık hamsi ihraç edildi. Ayrıca önceki yıldan farklı olarak Ukrayna'ya da hamsi satıldı. Böylece, Trabzon'dan Almanya'nın yanı sıra Ukrayna'ya 108 bin 897 dolarlık, KKTC'ye de 4 bin 25 dolarlık hamsi ihraç edildi." dedi.

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #2

    KARADENİZ’E KIYISI OLAN UKRAYNA DA LİSTEDE

    Hamsi ihracatında avlanmanın önemine de dikkat çeken Gürdoğan, "Karadeniz’e kıyısı bulunan Ukrayna’nın da 108 bin dolarlık hamsi alması oldukça dikkat çeken bir unsur. Bu da hamsi avının ve hamsi göçünün zamanlamasının ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Ukrayna’nın da ihracat yapması bu konuda kendi kıyılarını korumak için göstermiş olduğu çabayı da tarif ediyor. Şu anda dönemsel olarak hamsiye, avlanırken boyutlarından dolayı kısıtlama geldi. Denizlerdeki yaşayan canlıları gelecek nesillere aktarabilmek adına avlanmada bilimsel çalışmalara değer vermek ve bilinçli avlanma yapmak gerekiyor. İhracattan daha önemli olan aslında hamsinin geleceğini düşünmek. Çünkü hamsi besin zincirinde tabanı oluşturuyor. Hamsinin yok olması veya denizde stoklarının azalması bütün dengeyi bozar." diye konuştu.

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #3

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #4

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #5

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #6

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #7

    Karadeniz den en çok hamsi ihracatı Almanya ya yapıldı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir