Karadeniz'e Arap turist akını Antalya, İzmir ve Bodrum'un ardından Karadeniz'de turizmin gözdesi olmaya başladı. Özellikle Arap tusitlerin tercih ettiği Karadeniz'de esnaf, ekonomonin canlanmasından dolayı bir hayli memnun. Karadeniz'e gelen turistler hem doğanın tadını çıkarıyor hem de bolca alışveriş yapıyor.

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Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle beraber, turizmde yaşanan hareketlilik de artmaya başladı.

Hem yerli hem de yabancı turistler, yurdun dört bir yanına seyahat ederek ekonomiyi de canlandırıyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları batıdan gelen misafirleri ağırlarken, Karadeniz ise Arap turistlerin gözdesi oldu.

Özellikle Trabzon'a gelen ve Uzungöl'e giden Arap turistler, esnafın yüzünü güldürüyor.

Hem doğanın tadını çıkaran hem de bolca alışveriş yapan turistler, Karadeniz'in turizme olan etkisini de artırıyor.

Arap turistler geziyor, ekonomi canlanıyor

Bodrum, Fethiye, Antalya ve Alaçatı'nın ardından Karadeniz, turizmde büyük bir ivme kazanmaya başladı.

Arap turistler Karadeniz'deki doğanın keyfini çıkarıp esnafa destek olurken, bazı muhalif kesim ise bundan da rahatsız olmayı başardı.

Karadeniz'e giden Arap turistlerden rahatsız olan bazı muhalifler, sosyal medya üzerinden algı yapıyor.

Batılılara laf yok: Bazı muhaliflere göre sorun Arap turistler

Muhalif kesim Arap turistlere laf söyleyip rahatsız olurken, Alman ve İngilizlere ise seslerini çıkarmıyor.

Batıdan gelen misafirleri ağırlama noktasında gayet memnun olan bazı muhalif kesimin bu iki yüzlü tavrı ise eleştiriliyor.