Karadeniz'e 'çay göçü' başladı: Nüfus 1 milyon arttı

Doğu Karadeniz’de 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı.

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu açıldı.

Hasat sezonunun açılmasıyla İstanbul ve Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye 'çay göçü' başladı.

"Nüfüs 3-4 kat artıyor"

Çay hasadının büyük oranda yapıldığı Rize'de, tatil için gelenlerle nüfus 4'e katlandı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Çay sezonunun başlamasıyla bir anda nüfusumuz 3-4 kat artıyor. Çay sezonu bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir dönem oluyor." dedi.

"Ailece tarlaya gireceğiz"

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de üreticilerin pandemi döneminde olduğu gibi bu yıl da çay tarımını ailece yapacaklarını belirterek, "Böylece hem cebimizden çıkacak olan işçilik maliyeti ortadan kalkacak hem de çayımızı kendimiz daha kaliteli toplamış olacağız. Herkesin bahçesine kendisinin girmesini temenni ediyorum." dedi.

"Tarlalar hasada hazır"

Çay bahçelerini yabancı otlardan temizleyip hasada hazır hale getirdiklerini söyleyen üretici Remzi Tarlacı, "İl dışından Rize'ye çay toplamaya gelecek olanlar da bir an önce gelip çaylarını temizlesinler. Çay zamanı nüfusumuz çok artıyor. 100 ise 500 oluyor. Yavaş yavaş mahalleler, köyler dolmaya başladı." diye konuştu.

"Allah bize kocaman bir nimet vermiş"

DHA'ya konuşan Hatice Çepni ise "Allah bize çay gibi kocaman büyük bir nimet vermiş. Çayımıza sahip çıkacağız. Kendimiz toplayacağız. İşçi tutmayacağız, paramızı dışarı kaptırmayacağız. Bizim memleketimizde çalışana para var. Gelen üreticiler çaylarını da kendi hasat ederse kimseye ihtiyacımız olmaz. Paramız da cebimizde kalır." diye konuştu.



