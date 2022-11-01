Karadeniz gazının ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren TPAO, geleceğin petrol endüstrisine yön verecek ZEKİ yazılım platformunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türk mühendisler, her geçen gün geliştirdikleri ürünlerle Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan milli yazılım 'ZEKİ'yi tanıttı.

Dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan "ZEKİ", Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacak.

Petrol endüstrisine yön verecek



Millî hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde attığı adımlarla öne çıkan TPAO, yapay zeka ürünü olan 'ZEKİ' ile de geleceğin petrol endüstrisine yön verecek.

Türkiye için stratejik bir zenginlik ve güvenlik kaynağı olacak 'ZEKİ'; üretim, varlık ve kurumsal süreçlerin baştan sona optimizasyonunu sağlayan, dünyada nesnenin ilk örneği olan bir teknoloji platformu olarak görev yapacak.

Karadeniz'in doğalgazı yapay zeka 'ZEKİ' ile sağlanacak

40 bin farklı kaynaktan veriyi harmanlayabiliyor

Projenin hazırlanması sürecinde Türk mühendisleri, alanlarındaki global liderlerle çalışarak bilişim, operasyon, mühendislik ve veri teknolojilerini tek bir yazılım çatısı altında birleştirdi. Yapay zeka ile donatılan 'ZEKİ' yazılım platformu, 40 bin farklı kaynaktan aldığı gerçek zamanlı veriyi harmanlayarak ilişkilendiriyor. Sonrasında elde ettiği veriyi ve yarattığı öngörüleri tamamen dijitalleştirilmiş karar süreçlerine aktarıyor.





Enerjinin çıkarılmasından dağıtılmasına kadar herşeyi planlıyor

En gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan 'ZEKİ', doğalgaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modelliyor ve yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağlıyor. Böylece 'ZEKİ', operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli bir hale getiriyor.

Yapay zeka ile donatılan 'ZEKİ', Karadeniz'in tüm zorluklarına karşı doğru planlama ile hareket edilmesini sağlıyor. Dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan 'ZEKİ', Türkiye’yi bu alanda ilk sıralara taşıyacak. Uzmanlar, bu platform sonrasında veri bazlı operasyon ve yönetim modeliyle bu alanda yeni dönemin başlayacağına dikkat çekti.





Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak

'ZEKİ'nin modellediği Sakarya Gaz Sahası keşfi ilgi çekiyor. Katman katman modellenen bölgeden, 540 milyar metreküp gaz çıkarılması hedefleniyor.

29 Mayıs 2020`de Haydarpaşa Limanı`ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı`ndaki hazırlık süreçlerinin ardından Karadeniz`e açılarak 20 Temmuz 2020`de ilk sondajına başlamıştı.





Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020`de Fatih`in, Sakarya Gaz Sahası`ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yaptığını bildirmişti.



