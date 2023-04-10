Karadenizli vatandaştan seçim analizi Şirinevler röportajımızda Rizeli bir esnaf, Millet İttifakı'nın HDP ile olan ilişkileri nedeniyle oyunu Cumhur İttifakı'na vereceğini söyledi.

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Ensonhaber.com, seçime kısa süre kala sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Röportaj ekibimiz bu kez İstanbul'un Şirinevler semtindeydi...

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan anket videolarımız için yine sokakta seçmene mikrofon uzattık.

Ankete katılan ve bölgede esnaflık yağan Rizeli bir esnafın oy tercihi ve gerekçeleri ise dikkat çekti.

Millet İttifakı'na HDP ile iş birliği yaptığı gerekçesi ile tepki gösteren esnaf, sonuna kadar Cumhur İttifakı'na oy vereceğini belirtti.

"İnsanlar nasıl güvenip bunlara oy verecek"

Şirinevler sakini esnaf şöyle konuştu:

"Şu anki Millet İttifakı karmakarışık bir hal aldı. İnsanlar nasıl güvenip bunlara oy verecek? Biri diğerinin söylediğini tutmuyor. Şimdi seccadeye basmış bize mesaj mı veriyor? Hadi diyelim Kılıçdaroğlu görmedi, yanındakiler de mi görmedi? Bunun bir izahı yok. Millet İttifakı kazanırsa ülkenin sağlıklı kazanacağını zannetmiyorum."

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