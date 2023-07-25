Karagöl Yaylası’na ‘yabancı uyruklu emlakçı ahşap ev yaptırdı’ iddiası Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası’nda yabancı uyruklu bir emlakçının ahşap ev yaptırdığı iddialarına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan yanıt geldi. Kaldırım, “Bazen haberlere çıkıyor. Kamuoyuna yansıdı. Biz buna ne idari olarak, ne de valilik olarak müsaade etmeyiz” dedi.

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İHA

Sosyal medya, yabancı uyruklu bir emlakçının Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası’nda ahşap ev yaptırdığı iddiaları ile çalkalandı.

Öyle ki o ev için imar izninin alındığı bile söylendi.

Vali Kaldırım'dan iddialara cevap

İddialara Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan yanıt geldi.

Katıldığı Çiğdem Yaylası Şenlikleri’nde açıklamalarda bulunan Kaldırım, yayları ile doğayı korumak gerektiğini dile getirdi.

Valilik olarak böyle bir duruma hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kaldırım, şöyle devam etti:

"Biz buna ne idari olarak ne de valilik olarak müsaade etmeyiz"

Sakarya yaylarını koruyan bir yer, kültürün, sahiplenmenin ve farkındalığın oluştuğu bir yer. Doğaya karşı vatandaşlarımız ve toplumun her kesimi çok hassas ama buraya gelen insanlara bunu aşılamak lazım. Bazen haberlere çıkıyor. Kamuoyuna yansıdı, ‘bir yaylamızda yapılaşama olacak’ diye. Biz buna ne idari olarak ne de valilik olarak müsaade etmeyiz. Tüm başkanlımız ve muhtarlarımızla görüşüyoruz görevimiz, bunları korumak, çarpık yapılaşmaya veya herhangi bir müdahaleye maruz bırakmamak ve gelecek kuşaklara bunu aktarmak.

"Göz bebeğimiz gibi onlara bakacağız"