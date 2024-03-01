Karaköylüler isyanda! İBB'nin meydan projesi esnafın çilesi oldu İBB tarafından başlatılan meydan projesinde 14 ayda herhangi bir çalışma yapılmaması esnafın ve vatandaşın tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, “Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı” diyerek Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşın gözünde hizmette sınıfta kaldı.

Yapılmayan vaatler, bitmeyen projeler İstanbulluların çilesi haline geldi.

Bunlardan biri de 1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy'deki 7 katlı otopark.

Kaderine terk edildi

İBB, otoparkın yıkımına 2022 yılı Aralık ayında başladı ve yerine meydan altı otopark yapılacağını açıkladı.

Ancak aradan 14 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen uzun bir süredir inşaat alanında herhangi bir çalışma yapılmadığı ortaya çıktı.

Bazı esnaflar dükkan kapattı

Bununla birlikte bölgedeki esnafın işlerinde ciddi oranda bir azalma olduğu, bazılarının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı, vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiği öğrenildi.

Ayrıca İBB’nin, esnaflara inşaat sürecinde olumsuzluk yaşamamaları için destek sağlayacağı vaadinde bulunduğu ancak bunu da yerine getirmediği öne sürüldü.

"Tayyip Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı"

Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, inşaata 14 aydır tek bir çivi bile çakılmadığını belirterek bu durumun vatandaşa eziyetten başka bir şey olmadığını dile getirdi. Bir vatandaş ise “Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı.” diyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

Projenin uzun zamandır tamamlanamamış olmasına tepki gösteren bir vatandaş da, “Tayyip Erdoğan olsaydı şimdiye yapmıştı. İmamoğlu yaparsa çok çeker. O çok çeker, niye yapmadı peki? Hani nerede yaptı? Kaç senedir ne yaptı? Boş ver.” şeklinde konuştu.

"15-20 esnaf bundan sebep dükkanlarını kapatıp gitti"

Yıllardır Karaköy’de restoran işletmeciliği yapan Metin Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir Belediye ekipleri yıkım öncesinde bizimle toplantı yaptı. 150’ye yakın esnaf vardı, burada da 70-80 esnaf vardı. Bize umutlar verdiler. Bize, ‘Yıkım süresince etkilenmeyeceksiniz. Biz sizin yanınızda olacağız, destek olacağız. Tabela vergisi, atık vergisi, çöp vergisi, işgaliye gibi paralar sizden alınmayacak’ dediler. Ama hiçbiri olmadı, biz hepsini ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Bize hiç destek vermediler. Yaklaşık 17 ay oldu. 3 ayda yıkım bitti, 14 aydır burası böyle atıl duruyor. Hiçbir şey yapılmadı, çivi dahi çakılmadı. Bu bizi çok etkiledi. Biz burada 11 kişi çalışıyorduk, şu an 3 kişi çalışıyoruz. Burada yaklaşık 15-20 esnaf bundan sebep dükkanlarını kapatıp gitti.

"Turizmi etkiliyor çünkü burası turizmin göbeği"

Dayanabilen dayanıyor, dayanamayan gidiyor. Çünkü iş falan yok. Bu görüntüde, bu kötü ortamda kimse gelip alışveriş de yapmıyor yemek de yemiyor. Bu inşaat alanından hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyorlar. Turizmi etkiliyor çünkü burası turizmin göbeği. Burada hem turizmi baltalıyoruz hem buradaki esnafları baltalıyoruz. Buradakilerin durumu çok kötü. Buranın bir an önce, hızlı bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Burası kafeste kalmış gibi, etrafı 3 metre bariyerlerle kapalı. Burada iş yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bir şey olmuyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, gerçekten çok zor durumdayız. Büyükşehir Belediyesi’nin buna bir an önce el atması ve çalışma yapması lazım."

"14 aydır çivi dahi çakılmadı"

14 aydır bu alanda hiçbir çalışma yapılmadığını belirten Özkan, “Etütte ilk aşamada, altında su çıktığını söylediler. Kazımın şu anda yapılamadığını söylediler. Sonra dört taraftan kazık çakacaklarını, binaların bu tarafa çökme ihtimali olduğunu söylediler. Onunla ilgili bir çalışma yapılacak denildi ama hiçbir şey yok. 14 aydır böyle, yıkılmış bekliyor. 14 aydır çivi dahi çakılmadı. Bu bariyerler buradan geriye mi gidecek, yoksa kalkacak mı? Artık insanları rahatlatmaları lazım. Yeter yani, iki seneye yaklaşıyor ama hiçbir şey yok." diye konuştu.

"Vatandaşa eziyetten başka bir şey yok"

Projenin tamamlanamama sebebinin İBB ile otel arasındaki anlaşmazlık olduğunu iddia eden başka bir vatandaş ise “Belediye ile otel arasında sorun vardı. Aralarında anlaşamıyorlar. Bir an önce yapılsın. Çünkü burası böyle olduğu sürece insanlara eziyet oluyor. Şu vaziyette burası eziyet. Sözde burası yıkılıp üstü park, altı otopark yapılacaktı. Vatandaşa eziyetten başka bir şey yok. Vatandaşın düşüncelerini kimse umursamıyor. Benim dediğim olur hesabı yapıyorlar. Sonuçta buranın yıkılmasının sebebi ortalığı daha net olarak göstertmek ama son hali bu. Başka bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)