İHA

Karaman'da merkeze bağlı Ortaoba köyünde yeni sürülmüş bir tarlada oluşan obruğu görenler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulunarak tedbir aldı.

"70-80 METRE DERİNLİKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Ortaoba köy muhtarı Mehmet Kılınç, obruğu buradan geçen bir köylünün fark ettiğini söyledi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukları televizyondan izlerken şimdi bu durumun kendi köylerinde de olduğunu belirten Kılınç, şöyle konuştu:

Çapı küçük gibi görünse de şu anda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız.

"NEDENİ YER ALTI SULARININ BİTMESİDİR"

Obruğun oluştuğu tarlada incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da Türkiye'yi besleyen Karaman ve Konya Ovasında oluşan obrukların artık sürpriz olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen obruktan sonra bugün de burada oluştuğunu belirten Bayram, şu sözleri kullandı: