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- Karaman'da 3 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderilirken 1'i de ev hapsi aldı
Karaman'da 3 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderilirken 1'i de ev hapsi aldı
Karaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. 3 kişi cezaevine gönderilirken, 1 kişiye de ev hapsi verildi.
- İHA
- 27.10.2021 - 01:27
Türkiye'de uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlerine ise göz açtırılmıyor.
Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G, İ.U, İ.T, A.A. ve Ö.E'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
1 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, İ.U, İ.T ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.E'ye ev hapsi verildi.
Karaman'da 3 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderilirken 1'i de ev hapsi aldı VİDEO