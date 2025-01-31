Karaman’da 7 köyde şap karantinası

AA

Karaman'da karantina tehlikesi...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Bayır köyü ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya köylerinde hayvan yetiştiriciliği yapan 3 işletmede şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

7 KÖYDE KARANTİNA UYGULANDI

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: