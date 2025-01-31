Karaman’da 7 köyde şap karantinası

Karaman'da karantina tehlikesi...
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Bayır köyü ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya köylerinde hayvan yetiştiriciliği yapan 3 işletmede şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi.
"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.
7 KÖYDE KARANTİNA UYGULANDI
Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hastalık mihraklarında ve çevresinde il ve ilçe müdürlüklerince gerekli tüm idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Mihrak bölgelerinde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan hareketleri kısıtlanmış, ilgili muhtarlıklara ve yetiştiricilere bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede merkeze bağlı Bayır, Ada, Kalaba, Akçaalan köyleri ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya, Kavaközü, Büyükkoraş köyleri karantina altına alınmıştır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış