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    Karaman'da bir kişi, bir buçuk saat arayla iki kez dükkanı bastı

    Tahsin Ünal Mahallesi'nde H.T, husumetlisinin dükkanına ateş ederek kaçtı. Bir buçuk saat sonra tekrar gelen şahıs, bir kez daha ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, polisler şahsı yakaladı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 04:58
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    Karaman'da bir kişi, bir buçuk saat arayla iki kez dükkanı bastı

    Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesi'nde korkunç anlar yaşandı.

    H.T. aralarında önceye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen S.D.'nin iş yerine gelerek silahla ateş etikten sonra olay yerinden kaçtı.

    Açılan ateşte S.D. kulağından yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.D, tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Karaman da bir kişi, bir buçuk saat arayla iki kez dükkanı bastı #1

    TEKRAR GELEREK SİLAHLA ATEŞ ETTİ

    Her yerde aranan H.T, 1.5 saat sonra aynı iş yerine tekrar gelerek yine silahla ateş etti. Bu seferde iş yerinde çalışan ve S.D’nin kuzeni olduğu belirtilen A.C. omuz kısmından vurularak yaralandı.

    KAÇARKEN POLİS EKİPLERİ YAKALADI

    Yaralı, A.C’de kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan H.T, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay yeri inceleme ekibi, saldırının gerçekleştiği iş yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman da bir kişi, bir buçuk saat arayla iki kez dükkanı bastı #2

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