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Karaman'da bir kişi, bir buçuk saat arayla iki kez dükkanı bastı

Karaman'da bir kişi, bir buçuk saat arayla iki kez dükkanı bastı

Tahsin Ünal Mahallesi'nde H.T, husumetlisinin dükkanına ateş ederek kaçtı. Bir buçuk saat sonra tekrar gelen şahıs, bir kez daha ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, polisler şahsı yakaladı.