Karaman'da göğüs kafesi dokusundan kulak yapıldı

Doğuştan kulak kepçesi olmayan genç, geçirdiği operasyonda göğüs kafesinden alınan kıkırdağın deriyle kepçe oluşturulması sonucu, hayal ettiği görüntüye kavuştu.

Karaman'da çiftçilik yapan 23 yaşındaki Hamdi Aksoy, doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için sosyal hayatında zorluklar yaşadı.

Bu kapsamda yaptığı araştırmalar sonucu bir operasyonla tanışan Aksoy, konu hakkında yaptığı araştırmaları sonucu, SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Akdağ'a ulaştı.

Operasyonu gerçekleştiren Akdağ, daha önce yaptığı kulak kepçesi ameliyatını duyması üzerine hastasının kendisine ulaştığını söyledi.

"Duyma problemleri olabiliyor"

Aksoy'un rahatsızlığının "küçük kulak" veya "kulak yokluğu" olarak tanımlanan "mikrotia" olduğunu belirten Akdağ, "Bu çocukların bazen duyma problemi olabiliyor, hastalar bazen duyma sorunu olmadan kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. Bu hastaları duyması ve kulak kepçesiyle genel değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Kaburgadaki kıkırdak ve kulak derisinden kepçe yaptılar

Hastaların genellikle 6-7 yaşında kendilerine başvurduğunu anlatan Akdağ, kişinin kaburgasındaki kıkırdak dokusu ve kulak derisinden tek seansta kulak kepçesi yaptıklarını dile getirdi.

"Hasta normal hayatına devam ediyor"

Akdağ, Hamdi Aksoy'un vakaların geneline göre ileri bir yaşta kendilerine ulaştığını belirterek "Estetik anlamda çok gecikmiş değil. 20-30 olsa da fark etmez. Bu hastanın kaburgasından, kişinin hayatını olumsuz etkilemeyecek bir bölgesinden kıkırdak dokusu aldık. Şekillendirdik ve kendi kulak derisiyle kapladık. Bir aylık pansuman sürecinden sonra pansuman da bırakıldı. Hasta normal sosyal hayatına devam ediyor." dedi.





"Kendi dokusundan yaptığımız için enfeksiyon olmaz"

Hamdi'nin işitme sorunu yoktu. Hamdi de artık maske ve gözlük takabilir, herhangi bir sorunu kalmadı. Diğer kulağı nasılsa sağ kulağı da öyle. Kulağın şekli de değişmeyecek hatta aylar yıllar geçince iki kulak birbirine daha çok benzeyecek. Renk farklılığı olmayacak. Kendi dokusundan yaptığımız için enfeksiyon da olmaz." şeklinde konuştu.

"Bu hastalaer saçlarını uzatır, sürekli bere takar"

Benzer rahatsızlığı olan kişilerin sosyal hayata adaptasyon sıkıntıları ile kendisine ulaştığını anlatan Akdağ, "Bu hastalar genelde saçlarını uzatır, sürekli bere takar. Durumlarını kamufle etmeye çalışır. Okul döneminde de akran baskısıyla çocuklar bize gelmek durumunda kalıyor. Biz de genelde okul öncesi dönemde eğer vücut oranları da uygunsa operasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her şey yolunda, mutluyum"

Hamdi Aksoy da sağ kulak kepçesinin olmamasının sıkıntısını yıllarca çektiğini söyleyerek, "Şu an her şey yolunda, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, 'Çok güzel olmuş, hayırlı olsun.' dediler. Onlar da benimle birlikte mutlu oldu." dedi.