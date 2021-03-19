İşlek bir caddeye giriş sırasında HES kodunu gösteren ve temaslı olduğu belirlenen Ali Rıza A., ambulansla karantina için yurda götürüldü.

Vaka sayısı yüksek olduğu için turuncu kategoride bulunan Karaman'da tedbirler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli araçlardan anons yaparak, uyarıda bulunuyor.

Kentin en işlek bölgesi olan İsmet Paşa Caddesi'ne ise polis, HES kodu kontrolü yaparak, girişleri sağlıyor.

HES KODUNU GÖSTERDİ, TEMASLI ÇIKTI

Kontroller sırasında temaslı olduğu anlaşılan Ali Rıza A. ise çağrılan sağlık ekibince ambulansla karantina için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürüldü.

"HABERİM YOKTU"

Ali Rıza A., gazetecilerin 'Riskli olduğunu bildiğiniz halde neden dışarı çıktınız?' sorusuna ''Haberim yoktu. Bugün belli oldu benim durumum'' diye cevap verdi.

Karaman'da HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı çıktı VİDEO