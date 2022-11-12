Karaman'da köpek saldırısında eşini kaybeden adam çağrıda bulundu

Kazımkarabekir'de, evinin bahçesinde çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının eşi, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan 67 yaşındaki İzzet Berk sokak köpeklerine tepki çekti.

Dudu Berk 5 Ekim'de çoban köpeğinin saldırısına uğrayarak bahçede kanlar içerisinde kaldı.

Yaşlı kadın yaşanan olay sonrasında hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının eşi İzzet Berk, her köpek saldırısı olayında eşinin acısını yeniden yaşadığını ifade ederek önlem alınmasını istedi.

"Bir cinayet olarak değerlendirilmeli"

Köpeğin sahipsiz bir köpek olmadığını, köyde yaşayan birine ait olduğunu aktaran Berk, "Bu olay bir cinayet olarak değerlendirilmeli. Köpeğin sahibinin gerekli cezayı almasını istiyorum.

Böyle tehlikeli bir köpek başıboş sokağa bırakılmamalı. Bu bir örnek olsun. Ben başkalarının canının yanmasını istemiyorum.Benim canım yandı." diye konuştu.

"Köpek saldırısı duyduğumda aynı acıyı hissediyorum"

AA'nın haberine göre, Berk, şimdi sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bunlar barınaklara alınsın, kısırlaştırılsın. Tehlikeli hayvanlar sokaklarda gezmemeli. Bir köpek saldırısı duyduğumda aynı acıyı hissediyorum. Acı aynı. Onlar üzüldü benim gibi, ben üzüldüm onlar gibi.

Önlemler alınsın. Kimseler yanmasın. Ben şimdi yanıyorum. Mezarlığa gidip geliyorum. Eşim torunlarına doyamadı. Daha torun sevecekti. Çiçekleri öksüz kaldı. Kışlık hazırlıkları ambarda kaldı. Yangınım sönmüyor."