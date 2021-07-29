Karaman’da orman yangını

Sertavul Geçidi Kavalıgöz mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Antalya, Kütahya, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kayseri ilerinde 20 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güney bölgesini etkisi altına alan alevler, Karaman’a da sıçradı.

Karaman-Mersin karayolu üzerinde bulunan Sertavul Geçidi Kavalıgöz mevkisinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek alevlere karadan müdahale edildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını takip etti.

“BAHÇE TEMİZLENİRKEN ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR”

Vali Işık çalışmalar sırasında yaptığı açıklamada, “Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu anda Orman’a ait arazözler, Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyet TOMA'sı ve birçok söndürme aracıyla müdahale sürüyor. Yangının çıkış sebebi ise henüz belli değil. Ancak bahçe temizlenirken çıktığı söyleniyor. Söndürme çalışmaları tamamlanınca her şey ortaya çıkacaktır.” dedi.

ÇALIŞMALARA KÖYLÜLER DE DESTEK VERDİ

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD ve köylüler de destek verdi.

Alevler, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.