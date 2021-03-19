Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da, taziye ziyareti polisi kızdırdı.

Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor.

Kentteki vaka sayısının yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı.

Gelen bir ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında sinirlendi.

"ÖLDÜRÜYOR BU VİRÜS"

"Allah rahmet eylesin" diyerek içeri giren polis memuru, "Buradan dağılın. Ev sahibi hariç herkes çıksın. Pencereleri de açın. Öldürüyor bu virüs yapmayın." diyerek tepki gösterdi.

Evin 3 odasında 61 kişi tespit edilirken, haklarında işlem başlattı.

Taziye evine polis baskını VİDEO





























