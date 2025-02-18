Karaman'da uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı

DHA
Karaman'da Mehmet Y. ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eniştesi Halil Ş. arasında tartışma çıktı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda bıçaklı arbede yaşandı.
KAYINBİRADER TARTIŞMASI
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Halil Ş., ailesinin yanında yaşayan eşi A.Ş.'nin olduğu evin sokağına gitti.
Sokakta Halil Ş.'yi gören kayınbiraderleri Mehmet Y. ve İbrahim Y. tepki gösterdi.
Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
KALÇASINDAN BIÇAKLADI
Mehmet Y., eniştesi Halil Ş.'yi kalçasından bıçakla yaraladı.
İbrahim Y. de arbede sırasında elinden yaralandı.
Olayın ardından 2 yaralı, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Y. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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