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    Karaman'da 'vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etti.
    • 09.10.2022 - 17:28
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    Karaman'da 'vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı.

    Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, geceleri dışarı çıkarken dikkatli olmalarını gerektiği konusunda telkinlerde bulundu.

    "42 yıl İstanbul'da kaldım, oraya göre burada da vampirlikler var"

    Prof. Dr. Ak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

    Karaman da vampir uyarısı yapan rektör istifa etti #1

    "Sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrıldı"

    Tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.

    Karaman da vampir uyarısı yapan rektör istifa etti #2


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