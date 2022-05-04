Trafik kazasında yaşamını yitiren Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getiren arkadaşı, şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını mezarına örttü.

Trabzonlu olan ve babasının işi nedeniyle Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Cenazesi Ermenek'te bulunan Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü.

"Bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

DHA'nın haberine göre; Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi:

''2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim Aziz Çavdar arkadaşım vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölürde Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

Karaman'da vefat eden Trabzonsporlu Aziz'in vasiyeti yerine getirildi ViDEO



"Keşke bugünleri görseydi"

Babası Kemalettin Çavdar (70), ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. Oğlum, 22 yıl önce öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi'' diye konuştu.

































