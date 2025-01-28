İHA

Karaman'da Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki metal atölyesinde çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya yakın parası yanan atölye sahibinin yardımına, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti.

Vali Çiçekli, olaydan birkaç gün sonra atölyeye gelerek incelemelerde bulundu.

MERKEZ BANKASI İMDADINA YETİŞTİ

Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı.

Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası'na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Yangının yaşandığı günü ve sonrasında yaşananları anlatan atölye sahibi Ali Ün, şu ifadeleri kullandı.

Pazar günü dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası'na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular. Bu süreçte beni arayan eş-dosttan da Allah razı olsun.

"PARANIN 363 BİN LİRALIK KISMI KURTULDU"

Merkez Bankası'nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini anlatan Ali Ün, "Valimiz sayesinde öğrendik ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu. Dükkanı açtığımızda içeride yoğun duman ve alevler vardı. Yangın söndükten sonra içeriye baktık. Mushaf-ı Şerif zarar görmemiş, naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için bir ibret oldu. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.