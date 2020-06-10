Karamollaoğlu: Ayasofya ibadete açılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin,"Ayasofya'nın ibadete açılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde yapılan haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI MİLLETİN ARZUSUDUR"

Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalara değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz. Tabii bazılarının çıkıp 'Yok müze mi olacak, yok efendim cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, pazar günü de Hristiyanlar....' Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz. Yeri geldiği zaman bunu gündeme getirip konuşulanlar ağır kelimelerle itham ediliyor, yeri geldiği zaman da başka konular konuşulmasın diye Ayasofya gündemde tutuluyor. Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz."